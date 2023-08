Vrachtwagen ramt met inparkeren regelmatig het balkon van Ans (68): ‘Is wachten op de volgende klap’

16-jarig meisje gewond bij steekinci­dent tijdens kinder­feest­je in Absdale, verdachte (14) aangehou­den

Bij een steekincident in Absdale is zaterdagmiddag een meisje van 16 gewond geraakt. De verdachte, een 14-jarige jongen, is aangehouden. Het incident gebeurde tijdens een kinderfeestje in een horecagelegenheid.