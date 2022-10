Vrachtwagenchauffeur rijdt voor de ogen van politie achteruit over A15 na missen afslag

Harm lokt dieven in de val nadat zijn luxe jacht is leegge­roofd: ‘Ze kozen de verkeerde boot’

Woedend is Harm Huizenga (59) uit Wapenveld als hij ontdekt dat zijn luxe jacht is leeggeroofd in Bant. Al snel vindt hij het grootste deel van zijn spullen terug en dan bedenkt hij een list. Hij wil de daders in de val lokken, samen met een groepje Bantenaren. In het donker houden ze urenlang de wacht. ,,Ik ben niet bang aangelegd, maar de adrenaline gierde door mijn lijf.’’

26 oktober