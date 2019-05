Vrachtwagenchauffeur wil 21 jaar na ongeval wel contact met slachtoffer Iris (27): Kon er echt niets aan doen

Goed nieuws voor Iris Verstraete-Bruens. Ze was op zoek naar de vrachtwagenchauffeur die in 1998 betrokken was bij het ongeval in Wezep, waarbij ze haar been verbrijzelde. Ze wilde hem vertellen dat het goed met haar gaat. Na een oproep in deze krant is de man gevonden. En ook met hem gaat het goed. Binnenkort zoeken ze elkaar op.