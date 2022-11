Vrachtwagenchauffeurs stalen 100.000 mondkapjes in hoogtijdagen corona: maanden cel geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de twee ervan tot drie keer toe een lading te hebben gestolen. De goederen hadden naar Zweden, Duitsland en Italië gemoeten, maar belandden in Tynaarlo en Naarden. Onder de goederen waren naast de 100.000 mondkapjes ook 18 pallets met andere medische artikelen en in een andere zending 22 pallets gedroogd voedsel. De schade is volgens het OM zo’n 189.000 euro.

De twee werden al in april 2020 aangehouden. Bij de 33-jarige uit Wormerveer werd na zijn arrestatie 4,1 kilo hennep gevonden. Vooral het stelen van de mondkapjes rekent het OM de twee erg aan. Daar was grote behoefte aan, ook in Italië, waar de kapjes naartoe hadden gemoeten. ,,In die tijd reden de lijkwagens af en aan in de straten van de grote steden. Desondanks lieten verdachten hun eigen gewin prevaleren”, zei de officier van justitie in de rechtbank.