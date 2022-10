Vreemde lucht in dierenkliniek Amsterdam, vogels en konijnen dood

Stortvloed aan reclames zorgt voor toename aantal gokkers, en dát was niet de bedoeling

Online gokbedrijven zijn sinds oktober vorig jaar legaal en mogen adverteren. Dan doen ze dan ook volop; op de televisiezenders van de publieke omroep waren sindsdien gemiddeld vijftien spotjes per dag te zien, blijkt uit onderzoek van deze site. Het kabinet wil er nu een einde aan maken. Vermoedelijk is het per 1 maart gedaan met de gokreclames.

18 oktober