Vreemde vogel: zeldzame monniksgier laat zich zien in Drenthe

Van de vogelsoort zouden nog zo’n 2000 paren in Europa leven en hoewel zeldzaam is het dier niet bedreigd. De populatie groeit en jonge gieren zijn op zoek naar nieuw leefgebied. Bij mooi weer kunnen de dieren enorme afstanden afleggen, aldus deskundigen. Zo weten de vogels op doorreis zelfs Scandinavië te bereiken. De kans is groot dat ze de komende tijd vaker worden gezien in ons land.



Afgelopen week werden in het Belgische Hees, nabij Maastricht, een vale en een monniksgier waargenomen. ,,De vale gier komt heel af en toe langs, maar bij mijn weten is het pas de derde keer dat we een monniksgier zien in België’’, vertelde de Belgische vogelliefhebber Jelle van den Berghe. Op ‘blijvertjes’ hoeven we in ons vlakke Nederland echter niet te rekenen. Er zou bovendien te weinig voedsel te vinden zijn.