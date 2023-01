Vrees voor veroordeelde jihadisten zonder paspoort: ‘Gevaar voor de samenleving’

In de regio Arnhem is van drie van deze veroordeelde terroristen de Nederlandse nationaliteit afgenomen. Twee van hen zitten nog vast, één is er op vrije voeten. De bedoeling daarvan is om deze mensen uit te zetten naar het land waarvan zij de nationaliteit nog wel hebben.



,,Als dat land, bijvoorbeeld Syrië, de toegang weigert, dan is de kans groot dat voormalige terroristen in Nederland uit het zicht van lokale overheden verdwijnen. Met alle gevaren van dien”, zegt Marcouch. ,,Deze groep, die niet uitzetbaar is, staat niet meer ingeschreven in de burgerlijke stand, kan geen baan of uitkering krijgen. De situatie is uitzichtloos voor hen.”