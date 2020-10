‘Vriendelijke herfstdagen’ in het verschiet: fris, maar een stuk droger

Volgens de meteoroloog ligt er voor het zuiden en zuidwesten vandaag nog wel wat regen in het verschiet. Met name Zeeland ziet tot de avond spetters. Elders in het land is het weliswaar bewolkt, maar blijft het naar verwachting nagenoeg droog. Verder naar het oosten schijnt de zon wel door de wolken heen en bereiken we herfstmaxima van rond de 13 graden.