Vrienden en docenten leggen bloemen op plek waar Esmee (14) dood werd gevonden: ‘Ze was stoer en lief’

Esmee was sinds donderdagavond 30 december rond middernacht vermist. De politie begon direct een onderzoek en zocht op verschillende plekken.

Op oudejaarsdag werd haar lichaam gevonden in een speelpark aan de Melchior Treublaan in Leiden. Zondag maakte de politie bekend dat de tiener door een misdrijf om het leven is gekomen. Een 32-jarige man uit Leiden zit vast als verdachte. Hij zit in beperkingen. Dat betekent dat hij met niemand anders contact mag hebben dan met zijn advocaat. Zijn rol wordt onderzocht. Vandaag wordt de man voorgeleid aan een rechter-commissaris.

Volledig scherm De Melchior Treublaan in Leiden waar oudejaarsdag de 14-jarige Esmee dood werd aangetroffen. © Josh Walet

Op de plek waar Esmee dood werd aangetroffen zijn al veel bloemen, knuffels en kaartjes neergelegd. Op de plek heerst een gelaten sfeer. Mensen zijn in tranen en omhelzen elkaar. Docenten van haar oude basisschool kwamen ook naar de plek om hun medeleven te betuigen. ,,Esmee was een stoer, lief, sociaal meisje. Ze was dol op paarden”, vertellen de docenten.

‘Verschrikkelijk’

Het tragische nieuws is bij de Elza Hoeve, waar Esmee een verzorgpaard heeft, ingeslagen als een bom. ,,Dit is heel oneerlijk en onwerkelijk”, reageerde Wilbert van der Post gisteravond. ,,Verschrikkelijk voor haar ouders en broer. De impact is enorm, dat kun je je niet voorstellen. Een meisje van 14 hoort vrolijk en onbezorgd te kunnen genieten. Hopelijk krijgen haar ouders snel antwoorden.”

De Delta in Leiden, waar het meisje op school zat, heeft met ‘grote ontsteltenis’ gereageerd. ‘Onze gedachten gaan allereerst uit naar de ouders, familie en naasten’, schrijft de directeur van de school volgens Omroep West in een brief aan alle ouders. Leerlingen kunnen deze week, onder begeleiding van de mentor, met elkaar op school het verlies delen. Er is een herdenkingsruimte ingericht.

