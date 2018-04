Vriendinnen vinden schat van 26.000 euro tijdens weekendje weg

,,In de hoek van een slaapkamer vonden we een make-uptasje", vertelt Jeslynn Geuns aan 1Limburg. ,,We dachten: 'ah, chill we hebben make-up gevonden'." Toen ze het openritsten, bleek echter dat er een flinke hoeveelheid geld verstopt zat in het tasje.



Hoewel het bedrag een welkome aanvulling geweest zou zijn op het budget voor het bewuste weekendje, besloten de vrouwen het geld uiteindelijk toch maar naar de politie te brengen. Jeslynn: ,,Toen we eenmaal doorhadden dat het om zo'n hoog bedrag ging, vertrouwden we het niet meer.''