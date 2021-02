Vrijspraak voor attractiepark Walibi in zaak van gruwelijk kartongeluk 13-jarig meisje

Attractiepark Walibi heeft geen schuld aan een gruwelijk ongeluk waarbij een 13-jarig meisje met haar haren in de motor van een kart terechtkwam. De rechtbank in Amsterdam vindt dat Walibi-medewerkers voldoende instructies gaven en oordeelt dat de karts en de kartbaan in orde waren.

Het dramatische ongeval gebeurde op 5 mei 2018 in het park in Biddinghuizen. Het meisje raakte tijdens een kartrit met haar lange haren verstrikt in de draaiende delen van de kart en raakte ernstig gewond.

Het meisje lag twee weken in het ziekenhuis. Bijna drie jaar later ondervindt ze nog steeds de gevolgen van het incident. Ze hield littekens over aan de operatie, kreeg leerproblemen en ontwikkelde een angststoornis. Op een deel van haar hoofdhuid groeit geen haar meer en dat blijft zo.

‘Onvoldoende bewijs’

Het attractiepark werd er door het Openbaar Ministerie van beschuldigd dat de medewerkers van de kartbaan zich niet aan de veiligheidsinstructies hadden gehouden en dat de kart en de kartbaan niet aan de voorschriften voldeden. Het OM eiste daarom een geldboete van 60.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

De rechtbank komt tot de conclusie dat er voor die beschuldigingen onvoldoende bewijs is en sprak het park daarvan vrij. Volgens de rechtbank hebben Walibi-medewerkers bij de kartbaan het meisje gewaarschuwd en zagen ze erop toe dat ze haar haren in een knot deed voordat zij wegreed. Ook de kart was volgens de rechtbank in orde en goedgekeurd door een onafhankelijke instantie.

Binnen de kartwereld was veel ophef dat er ten tijde van het ongeluk in Walibi geen helmplicht was. Het dragen van een helm en een overall was in 2018 wel verplicht op kartbanen, maar niet in pretparken.