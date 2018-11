Vrijwilligers beginnen nieuwe ‘prikactie’ in weiland bij pleeggezin Willeke Dost

Volgens Bruintjes is toen maar 30 procent van het weiland afgegraven. ,,Op deze manier blijft het maar rondzingen. We willen uit kunnen sluiten dat Willeke in het weiland achter de boerderij van haar toenmalige pleegouders ligt.”

Echt graven gaan de vrijwilligers niet. ,,Nee, dat willen we niet. Dat moet het Openbaar Ministerie doen. Deze actie is ook een soort statement.”

Pleeggezin

Willeke Dost verdween in januari 1992. Ze was toen 15 jaar oud. Er is nooit meer iets van haar vernomen. Zij woonde indertijd bij een pleeggezin in het Drentse Koekange, vlakbij Meppel. Het weiland achter de boerderij is opnieuw in beeld gekomen door onderzoek met een radar en met honden van stichting Signi Zoekhonden.