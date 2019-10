‘Vroeger werden mensen met mijn ziekte niet ouder dan twintig, ik ben dertig’

‘Als half Nederland nog slaapt, sta ik 6000 kilo zonnehoed­plan­ten binnen te halen’

5 oktober In de afgelopen maanden hebben tuinders tonnen aan oogst van het land gehaald. De bloemen, kruiden en noten zijn in juli en augustus geplukt, de appels en peren in september. ,,Ik heb afgeleerd om al in het voorjaar enthousiast te raken. Er kan dan nog zó veel gebeuren.’’