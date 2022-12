De man verbleef in de Nijmeegse tbs-instelling De Pompestichting. Hij mocht woensdagochtend op begeleid verlof en ontsnapte aan zijn bewaker. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De Pompestichting doet daar geen mededelingen over.

Volgens goed ingevoerde bronnen gaat het om een man die tien jaar geleden is veroordeeld voor het ombrengen van zijn ex-vriendin. De vrouw die woensdagmiddag werd neergestoken, zou zijn huidige vriendin zijn.

Volledig scherm Het slachtoffer uit Soest werd woensdagmiddag met meerdere steekverwondingen naar het ziekenhuis gebracht. © Caspar Huurdeman

De tbs-kliniek en de politie willen niks kwijt over de eerdere misdrijven van de verdachte; ze zeggen ook niet wat de relatie is tussen de tbs’er en de 27-jarige vrouw die in Soest werd neergestoken.

Volgens De Telegraaf zou de 31-jarige tbs’er een neef zijn van de nog altijd voortvluchtige Sherwin W., die afgelopen juni op spectaculaire wijze wist te ontsnappen uit De Pompestichting in Nijmegen.

In de auto gestapt

Ingewijden zeggen dat de tbs’er woensdag tijdens zijn vluchtpoging bij een nog onbekende persoon in de auto is gestapt. Er werd direct groot alarm geslagen. FastNL, een speciaal opsporingsteam van de politie, ging naar de tbs’er op zoek. Rond 13.25 uur kreeg de politie opeens meerdere meldingen binnen van een geweldsincident in een woning in Soest.

Agenten troffen daar de zwaargewonde vrouw aan. Snel werd duidelijk dat de gevluchte tbs’er de verdachte was. Hij werd later op de middag aangehouden in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek.

Bruls wil opheldering

Burgemeester Bruls is ‘zeer geschrokken van de onttrekking aan het verlof’ en ‘het daaropvolgende gewelddadige incident waar deze persoon verdachte van is’, laat een woordvoerder weten. ,,De burgemeester is opgelucht dat de man dezelfde middag nog is aangehouden, maar wil wel nadere feiten van de kliniek horen over de oorzaken en omstandigheden.”

Jaarlijks dertig keer

Het gebeurt in Nederland jaarlijks zo'n dertig keer dat tbs’ers niet terugkeren van hun verlof of wegvluchten tijdens een begeleid verlof. Formeel is er dan geen sprake van een ontsnapping, maar van een ‘onttrekking uit verlof’. Op 18 juli dit jaar gebeurde dat ook bij de Pompestichting. Meestal worden gevluchte tbs’ers snel weer opgepakt. Als straf mogen ze dan in principe minimaal een jaar geen verlofaanvraag meer doen. Wie ook nog een misdrijf begaat tijdens de vlucht, moet vanzelfsprekend opnieuw voor de rechter verschijnen.

Spectaculaire uitbraak

De Nijmeegse tbs-kliniek kwam eerder dit jaar ook al in het nieuws door een spectaculaire uitbraak. Twee tbs’ers ontsnapten op 21 juni uit de kliniek via een gat in een hek. Ze kregen hulp van buiten. Eén van de twee werd al snel opgespoord door FastNL. Van de ander, Sherwin W., ontbreekt nog ieder spoor.

