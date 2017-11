Vrouw (33) omgekomen bij zwaar ongeval op A20

Bij het verkeersongeval is een 24-jarige man uit Rotterdam om het leven gekomen. Een 33-jarige vrouw uit Hellevoetsluis raakte zwaar gewond. De hulpdiensten zijn ongeveer een kwartier bezig geweest met het bevrijden van de vrouw. Hierna is zij nog een kwartier op straat gereanimeerd. De politie meldde dat de vrouw in het ziekenhuis is overleden aan haar verwondingen.



Een van de auto's zou achterop een wagen zijn gereden die op de vluchtstrook stil stond. De 24-jarige man in de achteropkomende auto is ter plaatse overleden.