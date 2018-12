Vrouw (82) zit hele nacht opgesloten in gangkast na woningoverval

De politie en technische recherche zijn dinsdag de hele ochtend en de halve middag bezig geweest met onderzoek naar de woningoverval aan de Kikkertsveldweg in De Krim.

Die werd maandagavond gepleegd, maar de politie kreeg pas dinsdagochtend te horen van het misdrijf. De bewoonster van het huis, een vrouw op leeftijd, liep lichte verwondingen op en is in het ziekenhuis behandeld.

Opgesloten

Omstreeks 19.30 uur werd er bij de woning aangebeld. Toen de 82-jarige bewoonster opendeed, stonden er twee mannen voor de deur. De vrouw werd naar achteren geduwd en kreeg iets tegen haar gezicht gedrukt, mogelijk een wapen. Ze werd in een kast in de gang opgesloten en hoorde vervolgens gestommel. Enige tijd later vertrokken de daders weer.

De ochtend na de overval verscheen de vrouw niet op een afspraak. Bekenden gingen vervolgens bij haar woning kijken en hoorden haar roepen. Ze belden de hulpdiensten en die konden de vrouw uiteindelijk uit haar benarde positie bevrijden. De bejaarde vrouw hield licht letsel in haar gezicht over aan de overval. Het is nog onduidelijk of de daders iets hebben meegenomen.

Buurtonderzoek

De politie is een tactisch en forensisch onderzoek gestart. Ook is een buurtonderzoek ingesteld. De woning ligt redelijk afgelegen, maar toch hoopt de politie op getuigen die iets hebben gezien. Het huis langs een van de kaarsrechte wegen in het buitengebied van Hardenberg staat naast een bosje en is in het donker haast niet te zien. De naaste buren - toch zeker tweehonderd meter verderop - kregen niets van het incident mee. ,,Maar het valt ons wel op dat er de laatste tijd regelmatig wordt ingebroken in de hoek Elim-De Krim-Nieuwlande.’’