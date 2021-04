Vrouw (92) struikelt over stoeptegel en breekt arm op drie plekken: ‘Gemeente gaf slechts 500 euro schadevergoeding’

Shymo (20) bleef knokken, maar behande­ling kwam te laat: ‘Haar lichaam was op’

8:47 Nederland zamelde 2,5 ton voor haar in, maar de experimentele behandeling kwam te laat voor Shymo Korver uit Westzaan. Het meisje, dat een zeldzame vorm van kanker had, overleed maandag op 20-jarige leeftijd. ,,Tot het laatst toe hoopte ze op een klein wonder. ‘Ik ren straks weer rond, mam’.”