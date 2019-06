Vrouw die Eddie Vedder fietslift gaf meldt zich: ‘Hij was enorm verlegen’

De vrouw die zanger Eddie Vedder na een concert in Utrecht in 1992 achterop de fiets naar zijn hotel bracht, is gevonden. Ook op haar maakte de bijzondere nacht diepe indruk. ,,Het zou super zijn elkaar nog een keer te ontmoeten.”

Pearl Jam-voorman Eddie Vedder vertelde zondag tijdens zijn concert in de Amsterdamse concertzaal Afas Live over de ontmoeting die hij 27 jaar geleden had gehad met een Nederlandse vrouw. Zij bracht hem na afloop van een concert – hij dacht in Amsterdam – achterop de fiets terug naar zijn hotel. Hij denkt er nog vaak aan terug, vertelde hij het publiek.



De vrouw in kwestie weet het ook nog als de dag van gisteren. Ze meldde zich vandaag bij Het Parool na een oproep. Eerder hadden een oud-studievriendin en haar man al gemaild om haar naam te noemen. Ze dacht eerst nog dat het een grapje was en was nerveus. ,,Maar er zullen toch niet méér meisjes zijn die Eddie Vedder op de fiets van hun broer naar zijn hotel hebben gebracht?”



Valeska Custers, toen nog Dijkstra, ging in maart 1992 naar het concert van Pearl Jam in Tivoli, Utrecht (dus níet in de Amsterdamse Melkweg, zoals Vedder dacht). De 23-jarige student kwam niet voor de net opkomende grungerockers uit Seattle, maar voor het voorprogramma: de Nederlandse band City Pig Unit, waarin een vriend van haar speelde.

Verlegen

Het concert was ‘waanzinnig’, herinnert Custers zich. ,,Ik keek samen met Koen, de gitarist van City Pig Unit. Eddie klom helemaal naar boven, naar waar de speakers hangen. Na afloop waren al die meiden backstage uitzinnig.” Custers hield zich afzijdig. ,,Maar toen zocht hij toenadering tot mij! ‘How do you like my new tattoo?’, vroeg hij. Ik antwoordde dat ik hem mooi vond. Hij was enorm verlegen, maar ik voelde wel echt een connectie met hem.”

Vedder wilde nog wat drinken na het concert en vroeg of Custers met hem mee wilde naar Kafé België. ,,Ik zei nee, want ik wilde de bandleden van City Pig Unit helpen met hun spullen.” Toen de instrumenten eenmaal in het busje waren geladen, trok Custers de stoute schoenen aan en liep ze het café binnen. ,,Daar zat hij, met weer alleen maar meiden. Hij zag me meteen en trok er een stoel bij. Zo kwam ik naast hem te zitten.”

Do you have a bike?

Ze praatten urenlang en Custers schreef haar adres in zijn dagboek. Rond 03.00 uur dacht de rocker toch aan zijn bed. ,,Ik bood aan een taxi te bellen. Maar hij vroeg: ‘do you have a bike?’ Hij wilde graag achterop.”

Op de fiets van haar broer, met Vedder achterop, reed Custers door de Utrechtse binnenstad. Zoals Vedder zondagavond vertelde, had ze inderdaad lang haar, blond, dat tijdens het fietsen in zijn gezicht wapperde. Onderweg werd er ook gestopt; twee keer nam Vedder een foto van Custers.

Rugzakje

Op de kiekjes moet ook het rugzakje van Custers te zien zijn, waarin een wit T-shirt en een rood geblokt flanellen houthakkersoverhemd zaten, waarover Vedder zondag sprak. Die blouse was óók van haar broer.

De outfit had ze eerder die avond nog aan. ,,Maar ik kocht in Tivoli een shirt van City Pig Limit en dat vond ik veel stoerder.” Vedder hield tijdens het fietstochtje het rugzakje vast; Custers kan zich niet herinneren of hij ook het overhemd aantrok. Wel weet ze dat zowel Vedder als zijzelf het rugzakje bij het afscheid vergaten. De tas is sindsdien spoorloos, waarschijnlijk heeft Vedder ‘m meegenomen.

Dat afscheid, bij het Hilton Hotel in Utrecht, beschrijft Custers als ongemakkelijk. ,,Hij was zo verlegen en zo bescheiden. Dat maakte hem ook zo leuk.” Bij het afscheid gaven ze elkaar een hand en zwaaide hij haar minutenlang uit terwijl ze wegfietste.

Custers ging naar huis en naar bed ‘met een mooie herinnering’. ,,Ik weet nog dat ik dacht: ik ga me nu niet aan hem geven. Morgen is hij weer ergens anders en dan ben ik een van de duizenden meisjes.”

Soulmate

Achteraf is ze dat zeker niet. Vedder denkt, ook 27 jaar later, nog regelmatig terug aan dat moment, zo vertelde hij in de Afas Live. ,,Ik weet bijna zeker dat ik haar gezicht nog zou herkennen.”

Ook Custers – inmiddels 49, verhuisd van Utrecht naar Hilversum, getrouwd en moeder van drie dochters – zou Vedder graag nog een keer ontmoeten. ,,Ik heb er zo vaak aan gedacht, maar ik wist niet hoe ik dat moest regelen. Het zou super zijn elkaar nog een keer te ontmoeten. Hij voelt wel een beetje als mijn soulmate.”

Ze heeft het wel geprobeerd. Twee jaar geleden, toen Vedder ook twee concerten gaf in de Afas Live, liep ze voor aanvang van het concert naar voren, trok de aandacht van een roadie en vertelde hem het verhaal. ‘Wil je tegen Eddie zeggen dat het meisje dat hem jaren geleden naar zijn hotel bracht er is?’ Ze hoorde niets meer. Ze ging in 2012 ook naar zijn concert in Carré, maar voelde er niets voor om bij de uitgang op hem te gaan wachten.

Backstage

In 1992, een paar maanden na hun nachtelijke fietstocht, kwam ze een keer dichtbij. Ze ging naar Pinkpop en trof op een terrasje in Heerlen Stone Gossard, de gitarist van Pearl Jam. Ook hem vertelde ze het fietsverhaal en Gossard beloofde dat ze bij Torhout/Werchter backstage kon komen. Maar helaas voor Custers ging dat optreden niet door.