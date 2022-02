Vrouw die geslachtsdeel van zoontje afknipte psychisch onderzocht

Tijdens de zitting kwam naar voren dat de vrouw bij haar aanhouding die bewuste 12 november erg in de war leek. Vanwege de bijwerkingen van de medicijnen die ze nu slikt kon ze niet in de rechtbank aanwezig zijn.

Het is onbekend hoe het nu met het zoontje gaat. De advocaat die zowel het kind als de vader bijstaat liet maandag kort weten dat de kwestie ‘heftig is voor alle betrokkenen’.

Zware mishandeling

In overeenstemming met het Openbaar Ministerie, dat aanvoerde dat de exacte psychosociale problemen van de vrouw nog worden onderzocht en de kans op recidive daarmee groot is, wilde de rechtbank niet met het verzoek van de advocaat meegaan. ,,Wellicht kan ze later stabiel worden gemaakt met medicatie, maar nu is onduidelijk of het recidivegevaar kan worden ondervangen”, aldus de rechtbank.