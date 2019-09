Vrouw dood aangetroffen op straat in Den Haag, man aangehouden

Hoe ‘Broer’ miljoenen verdiende aan Dream or Donate en nu alles weer kwijt is

10:00 Hij zegt de wereld te willen verbeteren, maar stort tientallen mensen – zieken, gehandicapten en hun naasten – in een poel van ellende met zijn opgedoekte crowdfundsite Dream or Donate. Wie is Robert-Jan Mastenbroek (29) uit Witharen?