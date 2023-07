Vrouw gebeten door gifslang tijdens onschuldige tocht in duingebied: ‘Ik dacht dat ik gestoken was door een horzel’

Een 55-jarige vrouw uit Egmond-Binnen is tijdens een fietstocht door het Noordhollands Duinreservaat gebeten door een gifslang. In eerste instantie dacht de vrouw dat ze gestoken was door een horzel of dat er een scherpe tak in haar bovenbeen prikte.

Dat gebeurde zaterdag vlakbij de kruising van de Van Speyklaan en Kroftveld. De vrouw was van haar fiets afgestapt om even te pauzeren toen ze venijnige prik voelde in haar been. Kort daarna zag ze een slang weg kronkelen. Direct na de beet had de vrouw nergens last van. Maar een paar uur later voelde ze zich toch niet helemaal goed. Dat meldt NH Nieuws.

Met duizeligheid en misselijkheid meldde de vrouw zich vrijdagavond bij de huisartsenpost. Daar is ze doorverwezen naar het ziekenhuis. De vrouw is in het ziekenhuis behandeld in overleg met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Er is geen antigif toegediend. Dit kan alleen als er duidelijk is door welke slang er is gebeten. Volgens de artsen gaat het om een beet van een gifslang, maar welke soort is niet duidelijk.

De wond in haar been is nog steeds pijnlijk en ook voelen haar vingers en tenen zijn nog gevoelloos, maar verder gaat het goed met de vrouw. ,,Na de slangenbeet hebben we nog in zee gezwommen en ik denk dat dat mijn geluk is geweest”, vertelt de vrouw. ,,Daardoor is het gif misschien wat uit de wond gespoeld.”

Volgens duinbeheerder PWN kan het zijn dat slang is uitgezet, zo schrijft de beheerder op de website. ‘De kans bestaat dat het een adder betreft, maar we kunnen niet uitsluiten dat het om een andere soort gaat. Dit moet verder worden onderzocht, omdat deze soort normaal gesproken niet voorkomt in het duin.’

De beheerder waarschuwt duinbezoekers om op de wegen en paden te blijven.