Vrouw gooit per ongeluk ambtsketen burgemeester weg

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden heeft vanmiddag definitief afscheid moeten nemen van zijn ambtsketen die hij begin oktober kwijtraakte tijdens het Leidens Ontzet . De jonge vrouw die de keten op straat vond, heeft hem per ongeluk weggegooid. Het was de tweede keer dat de burgemeester zijn ambtelijke sieraad verloor.

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden (PvdA) heeft vandaag bezoek gehad van de jonge vrouw die in de nacht van 2 op 3 oktober zijn ambtsketting op straat heeft gevonden, en hem in gezelschap van twee vriendinnen mee naar huis nam. Dat vertelt een woordvoerster van de gemeente.

De jonge vrouw was al even in beeld. Zij en haar vriendinnen werden in de nacht van 2 oktober gezien op camera's die toevallig in de stad hingen, om zo de drukke binnenstad extra in de gaten te houden.

De vrouw, die verder anoniem wil blijven, moest de burgervader vandaag helaas mededelen dat zij de keten ‘per ongeluk’ heeft weggegooid. Ze was volgens de woordvoerder van de gemeente niet in de veronderstelling dat ze iets kostbaars had aangetroffen op straat.

,,Niet iedereen weet bij het zien van een ambtsketen ook meteen dat het een ambtsketen is”, aldus de Gemeente Leiden. De burgemeester betreurt het dat de ketting er niet meer is. De gemeente gaat nu nadenken over een nieuwe.

Op straat

De grote vraag blijft natuurlijk hoe de keten van de burgemeester ooit op straat is beland. De gemeente Leiden heeft daar ‘helaas’ geen antwoord op. ,,Het is gissen. De burgemeester had hem niet om toen hij vermist raakte, maar had hem ergens goed opgeborgen. We weten niet hoe de keten uiteindelijk op straat is beland.”

Het verlies van de ambtsketting is extra zuur voor de Leidse burgemeester, omdat hij in 2008 óók al eens een ambtsketen kwijtraakte. Toen ging het om het originele exemplaar uit 1931, nu gaat het om een replica die is gemaakt door studenten van de Nieuwe Academie voor Edelsmeden uit Zeist.