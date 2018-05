Vrouw overleden na spoedbevalling in bakkerij Hulst, toestand baby zorgelijk

Enschedeër die dwangmatig vrouwen betastte krijgt zwaarste tbs-vorm

15:46 De 55-jarige serie-aanrander en zogenoemde frotteur Bilent C. uit Enschede is veroordeeld tot de zwaarste tbs-maatregel (met dwangverpleging) plus 8 maanden cel. Dat is gelijk aan de eis van officier van justitie Chun Yan Huang.