Vrouw overreden door eigen auto tijdens krabben van ruiten

Aantal mensen dat bijstands­uit­ke­ring ontvangt opnieuw gedaald

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in 2022 opnieuw gedaald, naar 394.000 mensen. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Het aantal ging relatief het meest omlaag bij 27- tot 45-jarigen en het minst bij 45-plussers, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).