Vrouw springt in water na beet van eigen hond

Dierenmens Het verdrieti­ge verhaal van baby-orka Toa: hoe kan het dat zijn moeder niet wachtte op hem?

15:00 In de rubriek Dierenmens schrijft Annemarie Haverkamp over dieren met een verhaal. Deze week het verhaal van Toa, de orkababy die in Nieuw-Zeeland op het strand werd gevonden.