Vrouw van oud-coffeeshophouder Van Laarhoven uit Thaise cel

Tukta van Laarhoven werd in 2014 in Thailand gearresteerd en zat een celstraf van 11 jaar uit, maar is nu onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten. Ze mag Thailand voorlopig niet uit. Hoe lang die beperkingen blijven gelden is volgens Knoops onduidelijk. Hij wil proberen om haar naar Nederland te krijgen.



Knoops zegt dat ze aan het begin van de middag is vrijgelaten en ‘zeer opgelucht’ is. Ze is volgens hem onderweg naar haar familie in Thailand om daar voorlopig te blijven. Ook haar man is ‘zeer blij’ met het nieuws.