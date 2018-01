Vrouwen worden steeds later moeder

Live Twitter Rechtszaak tegen negen Syriëgangers: waar zijn ze gebleven?

8:30 Krijgt Adil B., een Rotterdamse Syriëganger met een leidinggevende positie bij een Al Qaida-groep, inderdaad negen jaar cel? Is Syriëganger én rapper Maru-One uit Arnhem, zoals wordt gedacht, omgekomen in het strijdgebied? En waar is ex-postbode en jihadist Victor D. uit Heeten gebleven na zijn brief waarin hij schreef via Turkije naar Nederland terug te willen komen?