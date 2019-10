Vuelta 2020: wielrenners lopend door de Grote Kerk van Breda

podcast Achter het Verhaal: De witwasprak­tij­ken in Breda

14:40 Iedere dag verschijnen er honderden verhalen op onze websites. Maar wie maken deze verhalen en wat doen de journalisten voordat zo’n artikel klaar is? In Achter het Verhaal praat presentator Kevin Goes met de makers, zoals de verslaggever, de correspondent en de onderzoeksjournalist over het proces en hun drijfveren om nou juist dít verhaal te maken.