Vuurwapens en illegaal vuurwerk gevonden bij onderzoek naar ontploffing in woning Born

Een extraatje verdienen door oud papier in te zamelen? Die tijd is voorbij

15:00 Het is een vertrouwd beeld: oud papier dat in bundeltjes opgebonden langs de weg staat. Clubs, kerken, scholen en verenigingen verdienen op die manier een extraatje bij. Waarschijnlijk is dat binnenkort afgelopen, want het levert niets meer op. Fotograaf Theo Audenaerd legde een Nederlands gebruik vast.