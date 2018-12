‘Vuurwerkslachtoffer is jongen van 15 jaar’

Mysterie: man ligt dood op A73, vrouw zwaarge­wond in naastgele­gen maisveld

9:34 Op de A73 bij Sint Odiliënberg in Limburg is vannacht een dode man aangetroffen. Ook heeft de politie in een maisveld in de buurt van de snelweg een auto gevonden met daarin een zwaargewonde vrouw. De politie tast nog in duister en spreekt voorlopig van een ‘mysterieuze zaak’.