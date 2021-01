Vuurwerkverenigingen moeten zorgen dat jaarwisseling feest mét vuurwerk blijft

Politie in Friesland bekogeld met stenen, vuurwerk en bierfles­jes, brandjes in Groningen en Drenthe

31 december Agenten zijn vannacht in het Friese Anjum door een groep van 30 tot 40 mensen bekogeld met stenen, vuurwerk en bierflesjes. De ME greep rond 04.30 uur in. Er zijn geen aanhoudingen verricht.