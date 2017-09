VVD Rotterdam maakt Amsterdammers met advertentie warm voor Maasstad

‘Lieve Amsterdammers, maak je geen zorgen, jullie kunnen altijd bij ons terecht.’ Met deze opmerkelijke advertentie op de voorpagina van Het Parool reageert de Rotterdamse afdeling van de liberalen op het verkiezingsprogramma van GroenLinks in de hoofdstad. Daarin staat dat de partij de binnenstad autovrij wil maken. ‘Autootje pesten, daar zijn wij niet van’, staat er in de advertentie. ‘Wij begrijpen namelijk wel dat hardwerkende mensen met een baan en gezin hun auto gewoon nodig hebben.’



,,Rotterdammers weten dat de binnenstad van Amsterdam eigenlijk een groot openluchtmuseum is”, zegt fractievoorzitter Antoinette Laan, die de advertentie samen met haar fractiegenoten bedacht. ,,Dat beeld wordt met dit programma van GroenLinks alleen maar erger. Wij vinden dat iedereen zich mag verplaatsen hoe hij of zij dat wil. In Rotterdam is dat zo en daarom is het zo’n gave stad. Amsterdammers zijn dan ook van harte welkom om hier naar toe te komen.”



Want naast de luchtige toon die de advertentie heeft, zit er volgens Laan ook zeker een serieuze kant aan de actie. ,,Je ziet al langere tijd dat veel Amsterdammers twijfelen om de overstap naar Rotterdam te maken. Tegelijkertijd zijn er Rotterdamse studenten die naar de Zuidas vertrekken. Met deze advertentie willen we zeggen: denk nog eens na over Rotterdam.”