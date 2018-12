Waag het eens om onze schaatsers verdacht te maken

Eigenaar dode hond: ‘Autopsie wijst uit dat Bas is omgekomen door schot hagel’

2 december ‘Verbloeding door hagelschot’. Dat is volgens Wilfred van Oosten de doodsoorzaak van zijn hond Bas. ,,Het pathologisch instituut doet nog verder onderzoek. Mogelijk is ook de schedel nog ingeslagen", zegt hij. Een definitief rapport is volgens hem over zes weken klaar.