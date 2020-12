Waakzaamheid voor mutatie coronavirus, maar nog geen paniek: ‘De verspreiding kán toeval zijn’

Coronavirus LIVE | Over twee weken duidelijk of Pfi­zer-vac­cin ook werkt tegen gemuteerd coronavi­rus

1:41 Over ongeveer twee weken moet duidelijk worden of het Pfizer-vaccin ook werkzaam is tegen de gemuteerde variant van het coronavirus die in Groot-Brittannië is opgedoken. De makers zijn echter hoopvol gestemd. Het kabinet heeft ondertussen ook een verbod ingesteld op vluchten met passagiers vanuit Zuid-Afrika, waar de nieuwe variant eveneens rondgaat. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.