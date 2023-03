Waar blijft het mea culpa van de minister na het rapport van de OVV?

Politie kent daders van brutale miljoenen­roof op Tefaf, gestolen sieraad teruggevon­den

De Limburgse politie heeft zicht op concrete verdachten van de brutale miljoenenroof van sieraden tijdens kunstbeurs Tefaf in Maastricht. De Limburgse recherche is daarbij uitgekomen op de Balkan. Ook is een van de gestolen sieraden gevonden.