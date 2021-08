Waar gaat het mis met jeugd in Rotterdamse wijk Feijenoord? ‘Strenge hand, maar ook kansen nodig’

Minder treinen in delen van Nederland vanwege Formule 1 in Zandvoort

22 augustus De Formule 1-race in Zandvoort zorgt ervoor dat er in andere delen van Nederland minder treinen rijden. Dat komt doordat er personeel moet worden vrijgespeeld voor de extra treinen die de de NS tijdens het evenement inzet tussen Zandvoort en Amsterdam. Er gaan dan 12 sprinters per uur.