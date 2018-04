Waar is de 40-jarige Poolse Ewa, die plotsklaps verdween?

Wie weet waar Ewa Reszka is? De politie in Nederland én Polen speurt naar de 40-jarige Poolse, die zou gaan werken in de Noordoostpolder, maar deze maand plotsklaps verdween. Wat is er gebeurd?

'Ewa heeft op 5 maart 2018 haar verblijfadres verlaten en is niet teruggekeerd.' De zin op de website met vermiste personen van de Nederlandse politie kent geen enkele emotie. Maar het verhaal erachter is triest.

Ewa Reszka (40) verlaat haar Poolse stadje Józefów en reist 1.500 kilometer naar het dorpje Kraggenburg in de Noordoostpolder. Ze arriveert op 18 februari. Op 5 maart, in het donker, verlaat ze het 'hotel'. Waarheen? Niemand lijkt het te weten.

Flevohoeve

Het adres vinden waar Ewa twee weken verbleef is niet moeilijk. Wie 'Kraggenburg' en 'Poolse arbeiders' bij elkaar optelt komt uit bij de Flevohoeve aan de Zwartemeerweg. Een verbouwde boerenschuur in het buitengebied, zoals er meerdere zijn in de Noordoostpolder.



Uitzendbureau Level1 is er de baas. Het bedrijf uit Emmeloord bemiddelt tussen buitenlandse arbeiders en bedrijven in en buiten Flevoland. Veel Polen werken in de kassen tussen bloemen, planten, tulpen, aardbeien en paprika's. In de zomer zie je ze veel op het land.

Policja?

Volledig scherm Dit is de meest recente foto van Ewa Reszka. © Eigen Foto Bij de Flevohoeve komt de beheerder naar de deur als de verslaggever aanklopt. Ze draagt een vest van Level1 en spreekt alleen Pools. ,,Policja?'', vraagt ze. Nee, journalist. Ze wil alleen kwijt dat ze zich grote zorgen maakt over Ewa. Voor informatie moet de journalist bij haar baas zijn in Emmeloord. Van een manager mag ze niet met de pers praten.



Level1-eigenaar David Keetman vindt het een vreemde zaak, vertelt hij later. Zoiets als met Ewa hebben ze niet eerder meegemaakt. Inhoudelijk wil hij niets zeggen. Ook hij heeft te maken met privacy-regels. ,,Maar ik heb het idee dat de politie er alles aan doet om haar te vinden.''



De Poolse 'huisbaas' van de Flevohoeve is bepaald niet de enige die zich zorgen maakt. Op 15 maart - tien dagen nadat Ewa de Flevohoeve verliet - maakt de Nederlandse politie bekend dat ze is vermist. Op 23 maart laat de politie weten dat ook Poolse agenten op zoek zijn naar haar. Is ze terug naar Polen? Waarom heeft ze dan niemand van haar familie iets laten weten?

Tongen

Het bericht van de Poolse politie maakt de tongen los. Het wordt gedeeld op tal van Poolse websites en via Facebook. Zo komt deze krant in contact met Ania en Andrzej, broer en zus van Ewa. Ania woont al jaren in Nederland. Ewa's jongere broer Andrzej woont in de Poolse hoofdstad Warschau.

Ze maken zich allebei zorgen, vertellen ze. Ania heeft niet veel contact met haar directe familie, die vijf broers en zussen telt en een moeder. Hun vader is vele jaren geleden overleden. Ewa heeft Ania niet laten weten dat ze naar Nederland ging.

'Ineens verdwenen'

Quote Het is vreemd dat ze geld en persoonlijke bezittingen niet heeft meegenomen Andrzej Reska Andrzej vertelt via Messenger - de berichtendienst van Facebook - dat hij 15 februari voor het laatst met haar contact heeft gehad. En dat 'ineens verdwenen' helemaal niet bij haar past. Volgens hem vertrok zijn zus op 5 maart 's avonds om 22.45 uur uit het arbeidershotel bij Kraggenburg. Camera's hebben dat vastgelegd, weet hij. ,,Het is vreemd dat ze geld en persoonlijke bezittingen niet heeft meegenomen'', vertelt hij.



Volgens Ewa's zus Ania staat haar telefoon sinds die avond uit. Zij denkt dat Ewa met iemand mee is gegaan. Op camerabeelden leek ze een wandeling te gaan maken, zegt Ania. Ze heeft dat begrepen van de politie en van mensen van Level1, die contact met haar hebben opgenomen. Raar, vindt ze, 'mijn zus gaat altijd vroeg slapen'.



Meest in het oog springend is de koffer van Ewa, waar ze volgens Ania geld en haar id-bewijs in heeft laten liggen. Ze neemt alleen haar telefoon mee. Dat lijkt geen gepland definitief vertrek. Was Ewa van plan gewoon terug te komen?

Op haar achtergelaten id-bewijs staat haar foto. Die is gedeukt en gekreukt, maar volgens de politie het meest actueel. De foto die de Poolse politie enkele dagen later verspreidt, is járen oud. Terwijl broer Andrzej over recent beeld beschikt. Die foto wil hij best delen met de krant. In de hoop dat meer mensen zullen uitkijken naar Ewa.

Ambassade