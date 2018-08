Waarom de Gaypride nog steeds noodzakelijk is

Tieners bedreigen badmeester: 2,5 jaar zwembadver­bod

5 augustus Een tiental jongens tussen de 12 en 16 jaar is de komende 2,5 jaar niet meer welkom in het zwembad West in Nijmegen. ,,Ze vertoonden onaangepast gedrag en zorgden voor overlast’’, zegt directeur Heino Jacobs van het sportfondsenbad. Ook bedreigden ze badmeesters.