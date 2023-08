Waarom de ouderwetse geldautomaat steeds vaker verdwijnt, maar er nu wel ‘pinwinkels’ openen

Terwijl de ouderwetse geldautomaat uit het straatbeeld verdwijnt, opent Geldmaat in Utrecht haar tweede ‘pinwinkel’, een ruimte met daarin meerdere pin- en stortautomaten. Waarom wordt er voor deze constructie gekozen - en hoe veilig is zo’n ruimte? Vijf vragen en antwoorden.

Waarom kiezen jullie zo’n winkel - en worden de automaten niet wat meer verspreid?

,,Dit is een relatief nieuw concept. We zien met name in binnensteden dat het erg lastig is om goede locaties te vinden voor gevelautomaten’’, vertelt Margo van Wijgerden van Geldmaat.

,,Je kunt zo’n automaat simpelweg niet altijd plaatsen, soms wil de omgeving het niet, soms kan het niet omdat er mensen boven de gevel wonen en dat risico's met zich meebrengt. Zeker in grote steden als Utrecht en Amsterdam is dit momenteel erg complex. Daarom hebben we besloten om zelf panden te huren waar niemand boven woont - of hooguit een goed beveiligd appartementencomplex boven zit, bijvoorbeeld - en deze in te richten met meerdere geld- en stortautomaten. Zoals nu op de Lange Viestraat.’’

Dus alles op één plek

,,Ja. Je kunt er geld opnemen, storten, er staat een speciale automaat die ook ‘kleine’ vijfeurobiljetten levert en een apparaat voor het storten van muntgeld. Zo'n winkel waarin alles samenkomt is dus makkelijker te realiseren dan het plaatsen van losse automaten. Daarnaast is het nu duidelijker voor mensen waar ze pinautomaten vinden, en is een storing of een lege automaat ook niet meer zo’n groot probleem als voorheen. Dan pak je gewoon een andere automaat in de ruimte.”

,,We merken ook dat mensen in een kwetsbare positie, mensen die om wat voor reden dan ook iets meer tijd nodig hebben om te pinnen, het fijn vinden dat ze hier op hun gemakje geld kunnen opnemen. Omdat er veel automaten zijn staat er in principe geen rij achter je en kun je rustig nog even je geld opbergen.’’

Volledig scherm De geldmaatwinkel in WoensXL in Eindhoven. © Sem Wijnhoven / DCI Media

Over veiligheid gesproken - hoe veilig zíjn deze winkels?

,,Veiligheid is en blijft natuurlijk subjectief; we zien dat er mensen zijn die liever ergens naar binnen gaan, met name bij het storten van geld is dit het geval, maar er zijn ook klanten die hun geld liever opnemen in de buitenruimte. Deze nieuwe Geldmaatwinkel is in ieder geval permanent beveiligd met camera’s waarvan de beelden worden gemonitord. Bij een calamiteit wordt meteen ingegrepen en bij een incident kan de deur van de winkel gesloten worden. Vanuit een beveiligd systeem dat in de winkel hangt kan er ook gecommuniceerd worden met de mensen in de winkel, mocht er iets aan de hand zijn.’’

En hoe zit dat met criminelen - is zo'n winkel niet een potentiële goudmijn?

,,Wij denken dat de winkel voor hen juist een stuk minder aantrekkelijk is dan een losse automaat. De Geldmaatwinkel sluit ‘s avonds met een rolluik. Als je daar doorheen probeert te komen gaat er al een alarm af en wordt de politie ingeseind. Eenmaal binnen heb je de automaten niet zomaar open, en als dat - in het geval van een plofkraak bijvoorbeeld - wel lukt is het geld vaak zo beschadigd dat je er weinig mee kunt. Daarnaast zit de winkel midden in het centrum van de stad en blijf je op deze locatie dus allesbehalve onopgemerkt. De kans van slagen is dus niet erg groot.’’

Utrecht heeft nu dus een Geldmaatwinkel in de stad en had er al een in Overvecht. Waarom hier?

,,In het centrum van Utrecht speelt, naast bovengenoemde redenen, mee dat daar eigenlijk geen stortautomaat meer was. De behoefte daaraan was groot, ook onder ondernemers. In winkelcentrum Overvecht hebben we eerder al een Geldmaatwinkel geopend, omdat dit bij uitstek een wijk is waar veel contant geld wordt gebruikt. Daar heb je zelfs winkels waar je niet kunt pinnen. De behoefte aan geldautomaten was hier dus groot.’’