Waarom deze oud-voetballer nu tegen eenzaamheid vecht: ‘Voelde als onbewoond eiland’

,,Alsof je op een onbewoond eiland zit, zo voelde eenzaamheid voor mij’’, blikt Oualid Khemili terug op de moeilijkste periode in zijn leven. Als 13-jarige werd hij gescout door Espérance Sportiv de Tunis, de topclub van Tunesië. ,,De status van die club valt in Tunesië te vergelijken met die van Ajax, Feyenoord of PSV in Nederland.’’ Vanuit het zuiden verhuisde hij naar de hoofdstad van het Noord-Afrikaanse land. ,,Ik liet familie, vrienden, alles achter om het als voetballer te maken.’’



De overgang viel hem zwaar, regelmatig kwamen de muren op hem af. Gelukkig bezit Khemili een sociale inborst en is hij niet op zijn mond gevallen. ,,Ik houd van vissen, dus ging ik in Tunis regelmatig naar de haven. Daar zat een jongen te vissen. Ik sprak hem aan en uiteindelijk werd hij een van mijn beste vrienden.’’