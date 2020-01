Waarom het 51 jaar moest duren voor koning Albert (85) zijn dochter wilde erkennen

De Vlaamse kranten kopten het verhaal gisteren in chocoladeletters. ‘Toch vader’ (Het Belang van Limburg), ‘Knieval voor ‘prinses’ Boël’ (De Standaard), ‘Pijnlijke bevalling’ (Het Nieuwsblad), ‘Van Koninklijke Bloede’ (Het laatste Nieuws). Bij de Walen was het voorpaginanieuws niet anders: ‘Delphine Boël is wel degelijk de dochter van Albert II’ (l’Avenir) en ‘De Kroning van Delphine’ (Le Soir).



In België hoefden ze geen bril op te zetten om de fysieke gelijkenis te zien. Dezelfde ogen, hetzelfde voorhoofd, dezelfde kin als oud-koning Albert. Maar pas op haar zeventiende, in 1985, hoorde Delphine Michèle Anne Marie Ghislaine Boël van haar moeder wie haar biologische vader was. ,,Vroeger zou te vroeg zijn geweest”, vertelde barones Sybille de Seys Longchamps daar later over.



Het begon allemaal als een zomerromance. Een destijds 32-jarige prins Albert ontmoette haar in 1966, in Griekenland. De zeven jaar jongere Sybille was dochter van de Belgische ambassadeur daar. Beiden hadden in die tijd een ‘triest en moeilijk huwelijksleven’, onthulde Sybille later. Het klikte daarentegen heerlijk met Albert. Een jaar later was ze zwanger. Delphine werd geboren, Albert lichtte zijn vrouw Paola in, Sybille scheidde van de steenrijke Waalse industrieel Jacques Boël en voedde een dochter op die Albert zag als ‘een vriend van haar moeder’. Hij ging af en toe met zijn vriendin en dochter op vakantie en stuurde met kerst altijd cadeautjes.