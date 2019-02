Waarom het megaproces tegen Holleeder zo uniek is

‘Nederland­se jihadist Yago R. gearres­teerd in Syrië’, zegt zijn jonge Britse vrouw

9:20 De Nederlandse jihadist Yago R. (26) is in Syrië gearresteerd en vastgezet door Koerdische strijders. Dat zegt zijn hoogzwangere vrouw, de 19-jarige Britse Shamima Begum. De twee verlieten twee weken geleden het laatste stukje grondgebied van IS.