Waarom je deze tentoonstelling in het Rijksmuseum gezien moet hebben

Agenten met glas en vuurwerk bekogeld tijdens helpen flauwgeval­len meisje in Roosendaal

12:19 Agenten die afgelopen nacht een meisje hielpen dat was flauwgevallen in de deuropening van een café in het centrum van Roosendaal, zijn bekogeld met glas en vuurwerk en werden ook getrapt. Daarop trokken de ordehandhavers hun wapenstok en veegde de politie de Markt schoon.