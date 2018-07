'Waarom krijgt Patricia Paay tien keer meer dan Manon Thomas?'

Paay kreeg vandaag gelijk van de rechter in Amsterdam in haar zaak tegen de website GeenStijl en twitteraar Eendevanger. Zij verspreidden begin vorig jaar het plasseksfilmpje van Paay. De diva stapte daarom naar de rechter en eiste 450.000 euro (2,5 ton immateriële schade en 2 ton aan gemiste tv-opdrachten). De rechter wees alleen immateriële schade toe en ging niet verder dan 30.000 euro.

Presentatrice Caroline Tensen kreeg in 2004 in een enigszins soortgelijke zaak een bijna net zo hoog bedrag voor 'schending van de goede naam en privacy'. Toen oordeelde de rechter dat het roddelblad Story ten onrechte had geschreven dat Tensen een affaire had met haar buurman. Story moest stevig rectificeren en 25.000 euro betalen.

Beledigend

Toch is de 30.000 euro van Paay geen record. Filmmaker Louis van Gasteren werd er in het Parool ooit van beschuldigd in de oorlog een ordinaire roofmoord te hebben gepleegd op een invalide Joodse man. Van Gasteren heeft altijd beweerd dat het doden van die man een verzetsdaad was. De Hoge Raad kende Van Gasteren in 1995 een schadevergoeding van omgerekend 45.000 euro toe omdat de artikelen van het Parool beledigend waren.

Presentatrice Wendy van Dijk kreeg drie jaar terug 5000 euro van Quote omdat het zakenblad had geschreven dat Van Dijk coke gebruikt. Ex-presentatrice Manon Thomas kreeg ooit 3000 euro schade toegewezen nadat haar buurman naaktfoto's had gestolen en verspreid.

Gestolen

GeenStijl en Eendevanger (Michel Vellema uit Noord-Holland) twijfelen nog over hoger beroep. De advocaten van beide partijen vergelijken de zaak-Paay het liefst met de inderdaad vergelijkbare zaak-Thomas. ,,De rechter heeft totaal niet uitgelegd waarom de toegekende schadevergoeding nu tien keer hoger is dan bij Manon Thomas, terwijl die foto's toen ook nog gestolen waren. Dat kwam er in die zaak nog eens bij,'' zegt Jens van den Brink, advocaat van GeenStijl.