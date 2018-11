Waarom Marco Kroon nu pas met zijn verkrachting naar buiten komt

Hoe zat het ook alweer precies met geheime missie waar Kroon tien jaar lang niet over sprak?

In januari 2017 biechtte Kroon publiekelijk op dat hij tien jaar eerder een Talibanstrijder had gedood die hem had ontvoerd, mishandeld en vernederd. Zijn werkgever had hij hierover niet eerder ingeseind. Hij was bang dat de geheime missie in gevaar kwam als hij dat wel had gedaan. De kans bestond dat er een onderzoek zou zijn gestart en de missie moest worden stilgelegd.