Waarom overstroomde in 1993 de Maas, maar nu Valkenburg?

Terwijl het water in Valkenburg gisteren door de straten kolkte, hadden de inwoners van Itteren en Borgharen nog droge voeten. De onbedijkte dorpjes aan de Maas bij Maastricht waren het gezicht van de overstromingen in 1993 en 1995. Door wekenlange regen trad de rivier toen buiten zijn oevers. Nooit eerder was zo’n hoge afvoer van Maaswater gemeten als vlak voor kerst 1993: ruim 3100 kubieke meter per seconde. Een gebied van 18.000 hectare, 8 procent van de provincie Limburg, stroomde onder water. Ruim een jaar later gebeurde min of meer hetzelfde. Eind januari 1995 moesten 250.000 mensen worden geëvacueerd uit het stroomgebied van de Maas en het (Gelderse) rivierengebied.