Waarom politie geamputeerde ‘Coolsingelvinger’ in beslag neemt

De veelbesproken ‘Coolsingelvinger’ kan volgens forensisch deskundige Sonja Veldthuis een rol gaan spelen in een strafzaak. Veldthuis vindt het dan ook niet vreemd dat de politie het geamputeerde ledemaat, dat inmiddels symbool staat voor de excessen tijdens de Rotterdamse relnacht van 19 november, in beslag heeft genomen en naar het forensisch lab heeft gestuurd.

Sonja Veldthuis van het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau: ,,Ik kan mij zo voorstellen dat allereerst feitelijk zal moeten worden vastgesteld dat de vinger inderdaad bij het slachtoffer hoort, en dat daarnaast misschien gekeken zal worden of de vingerafdruk voorkomt in Havank, de database van de politie. Daarin staan alle vingerafdrukken van verdachten en veroordeelden.’’

Het feit dat het slachtoffer zijn vinger kwijt is geraakt, zegt volgens Veldthuis mogelijk iets over zijn of haar betrokkenheid bij de rellen die vorige maand zelfs de buitenlandse pers haalden. ,,Waarom en hoe is deze persoon gewond geraakt? En ja, natuurlijk kan het een onschuldige passant zijn, maar gezien de aard van de rellen is dat op voorhand natuurlijk niet gezegd. De vinger kan dus mogelijk een bewijsstuk in een strafzaak zijn.”

Het mag wat buitenissig klinken, maar het zou volgens Veldthuis zeker niet de eerste keer zijn dat een verwonding aan een hand een rol speelt in een rechtszaak. Het was bijvoorbeeld een factor in een rechtszaak in 2018 over een plofkraak in Amsterdam, waarbij een crimineel door gebruik van explosieven een deel van zijn hand verloor. Dat hij een deel van zijn hand miste, vormde een van de bewijsstukken in de zaak.

Spieren

De politie wil niet zeggen of de eigenaar van de vinger gearresteerd is en/of vervolgd wordt. De politie laat desgevraagd alleen weten dat de eigenaar al de relavond zelf ‘in beeld kwam’ en dat het niet gelukt is de vinger weer aan te hechten. De woordvoerder: ,,Het slachtoffer is bij ons bekend en heeft in de avond hulpverlening gekregen. Omdat zijn vingerkootje pas later is gevonden, kon dit helaas niet meer ‘herenigd’ worden met het slachtoffer.”

Plastisch chirurg Tjeerd de Jong reageert verbaasd op het woordje ‘later’ in de zin: ‘Omdat zijn vinger pas later is gevonden, kon dit niet meer herenigd worden’. Volgens De Jong, specialist in hand- en polschirurgie, kan een vinger namelijk nog relatief lang ná een amputatie terug worden gezet. ,,Het is vanzelfsprekend beter om zo’n ‘replantatie’ zo snel mogelijk te doen, maar een vinger aan een hand aanhechten kan zelfs nog 16 tot 24 uur na een ongeluk. Dat komt omdat er weinig spieren in een vinger zitten en juist spieren snel afsterven.’'

Volledig scherm Vernielde fietsen na de rellen op de Coolsingel. © Jeffrey Groeneweg

Om een operatie te doen slagen, is het wel belangrijk het ledemaat op de juiste manier te bewaren. De Jong: ,,Mensen denken wel eens dat ze het ‘t best in hun mond kunnen leggen, maar dat is geen goede plek: te warm, teveel bacteriën. Beter is het om het in een plastic zakje te stoppen en dat zakje in een zak water te doen.” Tijdens de chaotische nacht op de Coolsingel had het wat De Jong betreft het beste naar hulpverleners gebracht kunnen worden. ,,In een ambulance weten ze precies wat ze ermee moeten doen.”

Vuurwerk

Forensisch deskundige Sonja Veldthuis verbaast zich erover dat velen de vinger, die bloedend op de stoep lag, gefilmd en gefotografeerd hebben en niemand op de gedachte kwam het ledemaat ‘te redden’. ,,Op het moment dat je een bloedende vinger aantreft, lijkt me het niet logisch dat je dat maar laat gaan. Je zou er minstens een hulpverlener op kunnen attenderen.” Op basis van de foto’s sluit plastisch chirurg De Jong een verwonding door vuurwerk vrijwel uit. ,,Dan blijft er vaak niet zoveel over van een vinger.”

Verslaggevers en columnisten als Linda Akkermans en Wessel Penning besteedden aandacht aan de lugubere vondst. Cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe (van tv-programma Even tot hier) zagen in het ledemaat zelfs een symbolische ‘middelvinger naar de zorg’. Op een van de circulerende filmpjes is ‘live’ te zien dat politieagenten het ledemaat op een zebrapad op de Coolsingel ontdekken.

Orgie van geweld

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb noemde de rellen, die op een coronademonstratie volgden, ‘een orgie van geweld’. Agenten schoten gericht en relschoppers gingen tekeer met vuurwerk, stalen pijpen en stenen. Er vielen onder agenten en relschoppers gewonden en er werden die avond 49 mensen gearresteerd. Er zijn via snelrecht inmiddels al relschoppers veroordeeld.

Volledig scherm Na de rellen: Koning Willem-Alexander en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb op het Rotterdamse stadhuis in gesprek met agenten. © ANP

