Waarom publiceert de overheid afkomst van criminelen? ‘Het leidt tot meer discriminatie’

Zeeman gaat voor duurzame, eerlijke rompertjes: ‘Ik wil verant­woord omgaan met de planeet’

17 februari Wie denkt er bij de bakken met onderbroeken en T-shirts in de Zeeman aan een betere wereld zonder armoede, met fatsoenlijke banen en eerlijke productie? De textielgigant zelf doet dat wel; met andere XL-bedrijven sloot Zeeman aan tafel met oud-premier Jan Peter Balkenende een ‘green deal’ om zich in te zetten voor zo’n ideale wereld. Merken we dat ook als klant?