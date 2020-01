Waarom staat deze Friese apenschedel ineens op de opsporingslijst van Interpol?

Ongeloof om dodelijk bakfiets­dra­ma met jonge moeder en zoontje: ‘Wat draagt hij mee?’

17:16 Het jongetje dat in het Noord-Hollandse Bussum betrokken raakte bij een dodelijke aanrijding tussen een NS-stopbus en een bakfiets, is gisteren door het oog van de naald gekropen. Dat meldt burgemeester Hans ter Heegde in een emotionele verklaring op Facebook. De moeder van het kind, een jonge vrouw uit Naarden, bestuurde de bakfiets en overleed ter plekke aan haar verwondingen. ‘Laten we elkaar troosten en steunen in deze moeilijke tijd.’