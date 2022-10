Waarom we niet allemaal Max Verstappen moeten willen zijn

Boeren boos om ‘beetje verliefd op Remkes’, maar Caroline van der Plas bedoelde het anders

WANROIJ - In appgroepen en op sociale media was Caroline van der Plas de gebeten hond de afgelopen dagen. Haar lovende woorden voor stikstofgespreksleider Johan Remkes vielen nogal verkeerd bij boeren. Ten onrechte, vertelde ze vrijdagavond voor een zaal met agrariërs in Wanroij.

8 oktober